91 peasants killed under Duterte’s first 14 months

The following are the documented extrajudicial killings of peasant activists from July 2016 to Sept. 2017, as recorded by human rights group Karapatan Alliance for the Advancement of People’s Rights (Karapatan):

1. Hermi Alegre, Davao July 15, 2016

2. Remar Mayantao, Bukidnon July 16, 2016

3. Rogen Suminao, Bukidnon July 16, 2016

4. Senon Nacaytuna, Bukidnon July 16, 2016

5. Makenet Gayoran, Bukidnon July 30, 2016

6. Jerry “Dandan” Layola, Agusan del Sur Aug. 12, 2016

7. Jimmy Barosa, Agusan del Sur Aug. 12, 2016

8. Jessybel Sanchez, Davao del Norte Aug. 14, 2016

9. Elmer Del Rosario, Misamis Occidental Aug. 19, 2016

10. Gaudencio Bagalay, Nueva Ecija Sept. 3,2016

11. Emerenciana “Baby” Dela Rosa, Nueva Ecija Sept. 3, 2016

12. Violeta De Leon, Nueva Ecija Sept. 3, 2016

13. Eligio Barbado, Nueva Ecija Sept. 3, 2016

14. Ariel Diaz, Isabela Sept. 7, 2016

15. Totong Gascon, Cotabato Sept. 13, 2016

16. Rita Gascon, Cotabato Sept. 13, 2016

17. Jimmy Saypan, Compostela Valley Oct. 10, 2016

18. Joselito “Anoy” Pasaporte, Compostela Valley Oct. 13, 2016

19. Jimmy Sotto, Pampanga Dec. 24, 2016

20. Venie Diamante, South Cotabato Jan. 5, 2017

21. Alexander Ceballos, Negros Occidental Jan. 20, 2017

22. Veronico Delamente, Surigao del Norte Jan. 20, 2017

23. Wencislao Pacquiao, Negros Occidental Jan. 25, 2017

24. Renato Anglao, Bukidnon Feb. 3, 2017

25. Matanem Pocuan, Bukidnon Feb. 4, 2017

26. Emelito Rotimas, Compostela Valley Feb. 6, 2017

27. Pipito Tiambong, Agusan del Norte Feb. 11, 2017

28. Jerson Bito, Agusan del Norte Feb. 11, 2017

29. Orlando Eslana, Capiz Feb. 11, 2017

30. Edweno “Edwin” Catog, Compostela Valley, Feb. 16, 2017

31. Roel Rico Satingasin, Davao Feb. 16, 2017

32. Ariel Gelbero, Davao City Feb. 16, 2017

33. Willerme Agorde, North Cotabato Feb. 19, 2017

34. Ian Borres, Capiz Feb. 24, 2017

35. Lorendo Borres, Capiz Feb. 24, 2017

36. Gilbert Bancat, Quezon Feb. 25, 2017

37. Leonila Pesadilla, Compostela Valley March 2, 2017

38. Ramon Pesadilla, Compostela Valley March 2, 2017

39. Billamin Hassan, Basilan March 8, 2017

40. Nurrudin Muhlis, Basilan March 8, 2017

41. Pedro Pandagay, Compostela Valley March 23, 2017

42. Arman Almonicar, Compostela Valley March 23, 2017

43. Arlene Almonicar, Compostela Valley March 27, 2017

44. Cora Lina, Compostela Valley March 27, 2017

45. Renel Miraballes, Camarines Sur March 30, 2017

46. Danilo Nadal, Compostela Valley April 2, 2017

47. Elias Pureza, Davao del Norte April 6, 2017

48. Bernardo Ripdos, Compostela Valley April 8, 2017

49. Constancio Petalco, Bohol April 11, 2017

50. Crisanta Petalco, Bohol April 11, 2017

51. Rodolfo Tagalog Jr., Masbate April 15, 2017

52. Jerry Cuyos, Masbate April 15, 2017

53. Josel Rosales, Masbate April 15, 2017

54. Lolita Pepito, Masbate April 20, 2017

55. Rechely Luna, Masbate April 15, 2017

56. Reden Luna, Masbate April 15, 2017

57. Federico Plaza, Compostela Valley May 3, 2017

58. Rodolfo Dagahuya Jr., Davao May 9, 2017

59. Idris Rascal, Lanao del Sur May 23, 2017

60. Jalal Rascal, Lanao del Sur May 23, 2017

61. Abdullah Mamansag, North Cotabato May 25, 2017

62. Daniol Lasib, Davao del Sur May 26, 2017

63. Ana Marie Aumada, Davao Oriental May 27, 2017

64. Jessie Cabeza, Compostela Valley May 31, 2017

65. Lito Casalla, Batangas June 3, 2017

66. Jaynudin Amiludin, Maguindanao June 8, 2017

67. Joseph Baning, Camarines Norte July 1, 2017

68. Ande Latuan, Bukidnon July 6, 2017

69. Meliton Catampungan, Surigao del Norte July 10, 2017

70. Remond Lino, Compostela Valley July 12, 2017

71. Carolina Arado, Compostela Valley July 13, 2017

72. Silvestre Maratas, Surigao del Sur July 16, 2017

73. Mario Castro, Nueva Ecija July 20, 2017

74. Catalina Castro, Nueva Ecija, July 20, 2017

75. Alberto “Leboy” Tecson, Negros Oriental July 24, 2017

76. Arnel Borres, Sorsogon July 28, 2017

77. Dick Laura, Sorsogon July 28, 2017

78. Eddie Alyawan, Compostela Valley Aug. 12, 2017

79. Roger “Titing” Timboco, Compostela Valley Aug. 23, 2017

80. Crisologo “Celso” Alambra, Pangasinan Aug. 25, 2017

81. Marcelo “Mar” Perico, Pangasinan Aug. 25, 2017

82. Arthuro Galvez, Pangasinan Aug. 25, 2017

83. Thelma Albanio, Pangasinan Aug. 25, 2017

84. Lomer Gerodias, Compostela Valley Aug. 27, 2017

85. Rogelio Mendoza, Isabela Aug. 28, 2017

86. Rolito Mendoza, Isabela Aug. 28, 2017

87. Jezreel Arrabis, Davao del Sur Sept. 2, 2017

88. Dalia Arrabis, Davao del Sur Sept. 2, 2017

89. Obello Bay-ao, Davao Del Norte Sept. 5, 2017

90. Luardo Yac, Negros Oriental Sept. 7, 2017

91. Reneboy Magayano, Compostela Valley Sept. 28, 2017