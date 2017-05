Ka Zola: Biag Ti Banwar

Ni TONY BORIAGA

Naaalaala mo ba

Ang mga ngiti at saya

Noong tayo’y mag-aaral pa?

Naaalaala mo ba

Na nilunod ito ng galit at himagsik

Dahil kumislap sa ating mga mata?

Ang mga paang nakakadena sa parang

At ang puting hawla

Na nagkulong sa ating kalayaan

Naaalaala mo?

Kaya mas pinili natin

Ang bayan at masa

Para alayan sila ng ngiti at saya?

Naaalaala mo ba, kasama?

Maging buong buhay man ang kapalit?

Naaalaala mo ba

Nang tahakin mo ang kabundukan

Para tuparin ang pangako sa sambayanan: lupa at kalayaan?

Ang pagtalikod sa uri’t pangarap?

Ang pagtipa sa armas?

Ang gawing dapo

Sa iyong maapoy na dibdib ang sosyalismo?

Naaalaala mo ba ang lahat ng ito? Naaalaala mo?

Hindi. Hindi na.

Tulad mo’y hamog

Sa mga uhaw na damuhan.

Tulad mo’y malayang hangin, bumagtas

At magiting na humaplos sa mga bulaklak

Na nangangalirang sa parang.

Agimat mo’y hindi ang nganga,

Kundi ang lakas at kalinga ng masa,

Ang pulang tala at baril,

Ang gubat at kabundukan.

Sumaksi sa iyong kadakilaan

Ang makitid na kulungan,

Ang mga bakas ng bala sa iyong katawan,

Ang iyong karamdaman,

Ang mga higanteng tulad ni liddawa.

Ang mga ito ba’y pumigil sa rubdob ng iyong pakikibaka?

Hindi. Hindi.

Ang kamatayan?

Ang kamatayan lamang…

Pero bakit sa kabila nito,

Ang kaaway ay umiiyak?

Pagkat maraming banna at gassingga

Ang iniwan mong sandatahan.

Batid mo ba ang kanilang dalamhati

At pinakamataas na pagsaludo?

Ang mga pagluha?

Hindi. Hindi na.

O kasama! Bakit kay aga mong lumisan?

Pwede bang bumalik ka sa aming piling?

Bago ang huling hininga mo,

Batid ko ang tibok ng puso mo:

Sa magiting na kapasyahan

Ng maraming araw sa katanghalian

Sa lunsaran ng armadong labanan,

Daluyong ay higit na lalapit

Sa maaliwalas na dalampasigan…

At kung ako ma’y buhay na makarating,

Pangako,

Ihahalik kita sa sosyalismo.

Doo’y mabubuhay ka nang walang hanggan…